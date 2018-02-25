متابعات(صدى):

يخاف العديد من الأشخاص من عبور الطريق بمفردهم ، لكن هل تعلم أن تفاقم هذه المشكلة قد يكون مؤشر لإصابتك بنوع من أنواع الفوبيا، تحديدًا ” الأجريوفوبيا ” Agyrophobia ، والتي قد تصل غلى تعرضك للقلق الشديد والتوتر وزيادة ضربات القلب وغيرها من الأعراض .

حيث أن بعض الأشخاص يعانون من فوبيا عبور الطريق، لأسباب كثيرة منها مشاهدة شخص تعرض لحادث أثناء عبوره الطريق مما سبب لديه الخوف من عبور الطريق بمفرده ولذلك يستعين بأحد الأشخاص ليساعده على العبور .

و تختلف أعراض الفوبيا من شخص لأخر حسب مدى قوة الشخصية، والأعراض هي:

1-عدم الرغبة في الاقتراب من الشيء.

2-اضطرابات نبضات القلب.

3-الصراخ.

4-الشعور برعشة بالأيدي.

5-آلام بالمعدة.

6-ضيق التنفس.

7-الدوخة أو الإغماء.

8-التعرق.

وعلاج فوبيا عبور الطريق يشمل تناول أدوية مع التعرض تدريجيًا لسبب الفوبيا وهو ما يسمى بالعلاج بالإغراق.

أجريوفوبيا السيارات وطرق علاجها

يخاف العديد من الأشخاص من عبور الطريق بمفردهم ، لكن هل تعلم أن تفاقم هذه المشكلة قد يكون مؤشر لإصابتك بنوع من أنواع الفوبيا، تحديدًا ” الأجريوفوبيا ” Agyrophobia ، والتي قد تصل غلى تعرضك للقلق الشديد والتوتر وزيادة ضربات القلب وغيرها من الأعراض .

حيث أن بعض الأشخاص يعانون من فوبيا عبور الطريق، لأسباب كثيرة منها مشاهدة شخص تعرض لحادث أثناء عبوره الطريق مما سبب لديه الخوف من عبور الطريق بمفرده ولذلك يستعين بأحد الأشخاص ليساعده على العبور .

و تختلف أعراض الفوبيا من شخص لأخر حسب مدى قوة الشخصية، والأعراض هي:

1-عدم الرغبة في الاقتراب من الشيء.

2-اضطرابات نبضات القلب.

3-الصراخ.

4-الشعور برعشة بالأيدي.

5-آلام بالمعدة.

6-ضيق التنفس.

7-الدوخة أو الإغماء.

8-التعرق.

وعلاج فوبيا عبور الطريق يشمل تناول أدوية مع التعرض تدريجيًا لسبب الفوبيا وهو ما يسمى بالعلاج بالإغراق.