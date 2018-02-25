فلكية جدة: عبور كويكب DU 2018 بالقرب من الأرض اليوم

نايف السالم(صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكويكب DU 2018 ، يعبر من على مسافة قريبة جداً من الأرض، اليوم الأحد، لكنه سيمر بسلام بدون حدوث اصطدام.

وقالت فلكية جدة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” يعبر الكويكب 2018 DU اليوم الأحد 25 فبراير /شباط 2018 من على مسافة قريبة جداً من الأرض ولكن سيمر بسلام بدون حدوث اصطدام، يبلغ قطر الكويكب حوالي 10 أمتار فقط وسيقع في أقرب من مسافة من الأرض حوالي 284,000 كيلومتر عند الساعه 9:22 مساء بتوقيت السعودية ولن يكون مشاهدا بالعين المجردة ” .