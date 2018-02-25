بالصور.. التحفظ على حافلة مدرسية محملة بالحطب في مهد الذهب

نايف السالم(صدى):

قامت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، اليوم الأحد، بضبط حافلة مدرسية يقودها مقيم، محملة بالحطب المحلي وتم إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص.

حيث تلقت غرفة العمليات الأمنية بالمحافظة، بلاغًا عن وجود حافلة مدرسية مسافرة ومحملة من الداخل بالحطب المحلي، فباشرت فرقة البلاغ وتم إيقافها، واتضح أن الحافلة يقودها وافد ويرافقه آخر من بني جلدته.

وكشف الوافد خلال التحقيقات الأولية، أنه كان قادمًا من إحدى المحافظات الجنوبية باتجاه عرعر، حيث كان في طريقه لإيصال الحافلة لكفيله التي يملكها بعد نهاية عقدها مع التعليم في تلك المنطقة، وأن الحطب يعود لأحد المواطنين الذي طلب منه إيصاله معه من ضواحي الطائف، كما تم اتخاذ اللازم معه والمضبوطات وإحالته للجهة المختصة.