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سلطان بن سلمان يدعو المؤسسات الحكومية لارتداء عباءة الوطن

سلطان بن سلمان يدعو المؤسسات الحكومية لارتداء عباءة الوطن
سعيد العجل(صدى):

دعا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الى أنسنة مؤسساتنا الوطنية وشركاتنا وأجهزتنا الحكومية والأهلية ، مؤكداً على أن ” المؤسسة التي ليس لها قلب نابض ، قلب حي ، يشعر ويتفاعل ، ويؤثر ويتأثر .. ما تلبث أن تصبح مؤسسة بيروقراطية مهما كانت دقة تنظيمها ” .
ويقول سموه ” أن هذه الآلية في أنسنة المؤسسة ، وترويض أنساقها الإدارية ، وتخليصها من شبح التوحش ، واضفاء الحس والمشاعر الإنسانية عليها ، قد يبدو هامشياً بالنسبة للبعض ممن يتوهمون أن قوة الصلاحيات وصلابة الأنظمة ، وصرامة التطبيق كفيلة بتحقيق أفضل المنجزات لهذه المؤسسة أو تلك ، وهذا تصور تنقصه الدقة والحقيقة ، لأن الموظف حتى وإن بذل لك أقصى جهده لخوفه من تلك الضوابط ، فإنه لن يعطيك ما وراء جهده ، وهو نفحات روحه وانطباعها عن ذلك العمل ” .
وفي كتابه ” الخيال الممكن ” الذي يحظى بحالة حوارية جادة ومثيرة عبر وسائل التواصل يدعو الأمير سلطان المسئولين في الاجهزة والمؤسسات التي تتقاطع علاقاتها ومصالحها – يدعوهم الى ” ارتداء عباءة واحدة هي عباءة الوطن ، حتى وان كانوا يمثلون جهات متعددة ” مشيراً الى أن ذلك يدفع الى العمل بروح الفريق الواحد الذي يبحث عن الصالح العام .
وكشف الأمير سلطان عن لغز ” العلم الأحمر ” الذي يستخدم أحياناً بين أروقة هيئة السياحة والتراث قائلاً ” اختصاراً للمسافات بين كافة المسئولين في الهيئة فيما بينهم ، وصولاً الى المسئول الأول، ولكيلا تتوقف دائرة العمل لأي سبب كان.. تبنينا سياسة الباب المفتوح ، وهي السياسة التي تنتهجها القيادة السياسية، وحتى لا يكون هذا الباب المفتوح مدعاة لإهدار الوقت بلا فائدة أو صرفه في جزئيات غير مهمة على حساب ما هو أهم ، جاءت فكرة تطبيق ” العلم الأحمر ” كتعبير مجازي أو رمزي يشير الى وجود مشكلة ما تستدعى استعانة المسئول برئيس الهيئة، أو النائب المعني ، أو مديره المباشر لاستعمال صلاحياته في حلها ،وهي ليست أكثر من صيغة تنظيمية لفتح خطوط التواصل بين مجموعة العمل ” .


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