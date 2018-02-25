3 قواعد في الماكياج لم تعد رائجة.. تخلي عنها

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، صحيح أن هناك قواعد ماكياج أساسية تبرز جمال المرأة ويصعب التخلي عنها، الا أن قسم منها لم يعد رائجا في أيامنا هذه، وبدلا من أن يحسن في إطلالتها سيجعلها تبدو امرأة كلاسيكة توقّف عندها الزمن!

منعاً للوقوع بهذا الخطأ، إليك أهم هذه القواعد:

لا تبالغي في تحديد الشفاه: فئة من النساء يستعن بقلم التحديد الماتي لرسم الحدود الخارجية للفم، ثم ينتقلن الى اختيار وتطبيق لوناً فاتحا بتركيبة ماتية على ما تبقى من الشفاه. إن هذه الصيحة إنتهت صلاحيتها، فلا بد من استبدالها، والإستعانة يقلم نيود لتحديد الشفاه بشكل طبيقي قبل الإنتقال الى تطبيق اللون المناسب تماما للقلم على أن تكون تركيبة المستحضر سائلة.

النتيجة ستُذهلك

لا تطبّقي خطوات الكونتورينغ البارزة: إن اعتماد خطوات الكونتورينغ القوية التي تقسم الوجه الى عدة أقسام لم تعد رائجة، فصيحات الماكياج تتجه نحو إبراز الملامح بأسلوب طبيعي. لذلك يكفي أن تستعيني بالبلاش الترابي الناعم أو المشمشي إن كنت من صاحبات البشرة البيضاء. طبّقي الظلال بخط مائل على الخدود، عند أطراف الجبين على الأنف وأطراف الذقن. إنتقلي الى الكونسيلر واعتمديه بخط مائل بين الخدود والفك، ثم على طول عظمة الأنف وتحت العيون طبعاً.

لا تختاري الرموش المستعارة الكثيفة: إن كنت من صاحبات الرّموش الخفيفة والمنحنية، لا تختاري لإبراز جمال عيونك تلك المستعارة الكثيفة، بل حافظي قدر الإمكان على شكلك الطّبيعي واختاري تلك الناعمة.