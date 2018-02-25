الغذاء والدواء: مصادرة وإتلاف 700 كيلو أغذية فاسدة في تبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن مصادرة وإتلاف 700 كيلوجرام من الأغذية، ما بين لحوم ودواجن ومخللات وسكر وخضروات وحبوب وبقوليات وأجبان؛ في منطقة تبوك.

وأوضحت الهيئة، إنه مصادرة وإتلاف الأغذية جاء بسبب انتهاء فترة صلاحيتها وتلفها نتيجة سوء التخزين، إضافة إلى أن بعضها مجهول المصدر والتكوين، مشيرة إلى أن الأمر تم خلال حملة تفتيش على عدد من منشآت الأغذية بمدينة تبوك.

ورصدت الهيئة 85 مخالفة للاشتراطات الصحية على منشآت غذائية، بالإضافة إلى إغلاق منشأة واحدة لوجود مخالفات فنية وصحية قد تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية.