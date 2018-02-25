” البيئة ” تسجل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الخرج

سعيد العجل(صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية سجلت إصابة واحدة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 بمحافظة الخرج.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9235 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 140حالة، في حين جرى التخلص من 2422 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الاستفسارات 11 استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.