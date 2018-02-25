جمعية أعمال تستعرض تجارب المسؤولية الاجتماعية

سعيد العجل(صدى):

نظمت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض(أعمال) ملتقى للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة خبراء المسؤولية الاجتماعية، واستمرت فعاليات الملتقى لمدة يومين متتاليين، وذلك في مقر جمعية (أعمال) بالرياض، وبحضور نخبة من المختصين في العمل التنموي.

ويهدف الملتقى لعرض التجارب الدولية في المسؤولية الاجتماعية، والتعرف على أبرز المبادرات في الدول المتقدمة، حيث قدمت د. شيمة ابراهيم العتيبي تجربة الجامعة العربية المفتوحة في المسؤولية الاجتماعية، كما قدم المشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية د. الرمضي بن قاعد الصقري ورقة عمل بعنوان تجارب دولية في المسؤولية الاجتماعية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن اهتمام الجمعية في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، سيما وأن جمعية أعمال تسعى لترسيخ مفهوم الإنتاج المحلي في المجتمع . وتحقيق التنمية المستدامة للأسر المنتجة، ونقلها من الرعوية إلى التنموية المنتجة .