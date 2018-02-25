8 نصائح لتأديب طفلك بعيدا عن العنف

متابعات(صدى):

تُعتبر التربية من أصعب الأشياء التي تواجه كل أم وأب، ويسعيان للوصول إلى تربية إيجابية سليمة لأطفالهم، لذلك نصح الأطباء بعدة نصائح ومفاتيح سحرية لتربية إيجابية لطفلك بعيدًا عن العنف.

1- لا بد أن يقتنع الأب والأم أن لكل طفل مشكلاته السلوكية، التي تختلف عن الأطفال الآخرين، وأنه لا يوجد طفل مثالي.

2- لكل مشكلة يواجهها طفلك حل ولكن لا بد أن نتعلم كيفية إدارة المشكلة بشكل إيجابي والتعامل معها حتى لا تتفاقم.

3- لا بد أن يعلم كل أب وأم أننا نقوم بتربية أبنائنا بهدف تربية رجل أو سيدة المستقبل، بحيث يكون لديهم القدرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.

4- يجب أن تعلم أن الوقت الذي تقضيه مع أولادك، أهم بكثير من انشغالك في أي شيء آخر، وأهم من المال.

5- تأكد أن التشجيع والتعزيز لابنك يعطى نتائج أفضل في التربية من الضرب والإهانة.

6- يجب أن تقتنع أن الطفل يحب الروتين ويحب أن يعرف ماذا سيفعل ومتى وسيتجاوب معك ولكن بقليل من الصبر.

7- يجب أن تقتنعي أن طفلك أهم من أي شيء آخر في المنزل، فهو أهم من الوقوف في المطبخ لساعات ويجب أن تهتمي به قدر الإمكان.

8- إذا أخطأ طفلك يجب أن تعلميه الصواب ولا تيأسي من تعليمه مهما حدث.