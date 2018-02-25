8 نصائح لتأديب طفلك بعيدا عن العنف
تُعتبر التربية من أصعب الأشياء التي تواجه كل أم وأب، ويسعيان للوصول إلى تربية إيجابية سليمة لأطفالهم، لذلك نصح الأطباء بعدة نصائح ومفاتيح سحرية لتربية إيجابية لطفلك بعيدًا عن العنف.
1- لا بد أن يقتنع الأب والأم أن لكل طفل مشكلاته السلوكية، التي تختلف عن الأطفال الآخرين، وأنه لا يوجد طفل مثالي.
2- لكل مشكلة يواجهها طفلك حل ولكن لا بد أن نتعلم كيفية إدارة المشكلة بشكل إيجابي والتعامل معها حتى لا تتفاقم.
3- لا بد أن يعلم كل أب وأم أننا نقوم بتربية أبنائنا بهدف تربية رجل أو سيدة المستقبل، بحيث يكون لديهم القدرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.
4- يجب أن تعلم أن الوقت الذي تقضيه مع أولادك، أهم بكثير من انشغالك في أي شيء آخر، وأهم من المال.
5- تأكد أن التشجيع والتعزيز لابنك يعطى نتائج أفضل في التربية من الضرب والإهانة.
6- يجب أن تقتنع أن الطفل يحب الروتين ويحب أن يعرف ماذا سيفعل ومتى وسيتجاوب معك ولكن بقليل من الصبر.
7- يجب أن تقتنعي أن طفلك أهم من أي شيء آخر في المنزل، فهو أهم من الوقوف في المطبخ لساعات ويجب أن تهتمي به قدر الإمكان.
8- إذا أخطأ طفلك يجب أن تعلميه الصواب ولا تيأسي من تعليمه مهما حدث.
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