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التشيك تعتقل زعيم كردي سوري بناء على طلب تركيا

التشيك تعتقل زعيم كردي سوري بناء على طلب تركيا
براغ(صدى):

اعتقلت السلطات التشيكية، الزعيم الكردي السوري صالح مسلم في العاصمة براج، وذلك بناء على طلب من السلطات التركية.

وأوضح تحالف حركة المجتمع الديمقراطي الذي ينتمي إليه ” مسلم ” ، أن تركيا أصدرت أمر اعتقال لمسلم وجرى القبض عليه أمس السبت، معرباً عن استنكاره وإدانته للحادثة التي وصفها بـ ” غير القانونية ” .

يذكر أن ” مسلم ” ، كان قد شغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي المكون الرئيسي في التحالف الذي يدير المناطق الخاضعة لإدارة ذاتية شمال سوريا.


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