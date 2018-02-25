التشيك تعتقل زعيم كردي سوري بناء على طلب تركيا

براغ(صدى):

اعتقلت السلطات التشيكية، الزعيم الكردي السوري صالح مسلم في العاصمة براج، وذلك بناء على طلب من السلطات التركية.

وأوضح تحالف حركة المجتمع الديمقراطي الذي ينتمي إليه ” مسلم ” ، أن تركيا أصدرت أمر اعتقال لمسلم وجرى القبض عليه أمس السبت، معرباً عن استنكاره وإدانته للحادثة التي وصفها بـ ” غير القانونية ” .

يذكر أن ” مسلم ” ، كان قد شغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي المكون الرئيسي في التحالف الذي يدير المناطق الخاضعة لإدارة ذاتية شمال سوريا.