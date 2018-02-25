التشيك تعتقل زعيم كردي سوري بناء على طلب تركيا
اعتقلت السلطات التشيكية، الزعيم الكردي السوري صالح مسلم في العاصمة براج، وذلك بناء على طلب من السلطات التركية.
وأوضح تحالف حركة المجتمع الديمقراطي الذي ينتمي إليه ” مسلم ” ، أن تركيا أصدرت أمر اعتقال لمسلم وجرى القبض عليه أمس السبت، معرباً عن استنكاره وإدانته للحادثة التي وصفها بـ ” غير القانونية ” .
يذكر أن ” مسلم ” ، كان قد شغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي المكون الرئيسي في التحالف الذي يدير المناطق الخاضعة لإدارة ذاتية شمال سوريا.
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