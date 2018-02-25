بالفيديو.. لحظات استهداف قيادة قوات مكافحة الإرهاب بعدن

فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر لحظات استهداف مقر قيادة قوات مكافحة الإرهاب، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأظهر الفيديو، سياراتان إحداهما استهدفت البوابة، وتبعتها سيارة أخرى لتنفجر، بالإضافة إلى وجود امرأتين كانتا بالقرب من السيارة الأولى.

يذكر أن تنظيم ” داعش ” الإرهابي كان قد أعلن مسؤوليته عن التفجير، الذي خلف خسائر في الأرواح والممتلكات، فقد أوديا بحياة 14 شخصاً وأصيب نحو 54 آخرون، إضافة إلى تضرر المباني المجاورة وعدد من السيارات.