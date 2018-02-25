ملابس وأغراض منزلية مكانها الحقيقي في الثلاجة

متابعات(صدى):

من المنطقي أن تفتحي الثلاجة لتجدي فيها اللحوم والفواكهة والخضار وغيرها من المأكولات، ولكن أن تضمّ ثلاجتك الجينز، الجوارب، طلاء الأظافر وكريم العيون هو لا شكّ بالامر المفاجئ والمستبعد.

وفي ما يلي، أبرز الاغراض التي يجب وضعها في الثلاجة بدلاً من غرفة النوم والخزانة:

1-الجينز: من أهم الأشياء الواجب وضعها في الثلاجة هو سروال الجينز الذي تبين أن وضعه في الثلاجة بعد اتساخه سيجعله يبدو نظيفاً.

2- الجوارب: إذا كانت جوارب النايلون المطاطية تتمزق بسرعة اثر ارتدائها، حاولي إذاً وضعها في الثلاجة وتجميدها طوال الليل. فقد تبين أن هذه العادة التي كانت تقوم بها المرأة سابقاً، قد أثبتت فعاليتها في تقوية الألياف ومنعها من التمزق.

3- طلاء الأظافر: حفاظاً على صلاحيته أطول فترة ممكنة، قومي بوضع طلاء الأظافر لا سيما الذي لا تستخدمينه كثيراً في الثلاجة.

4- قلم الكحل الاسود: صحيح أنك قد تفضلين الكحل الاسود السائل، لكن تبين أن تجميد قلم الكحل يساعدك في الحصول على رسمة أيلاينر مثالية إذ إن التجميد يجعله أكثر حدّة.

5- الوسادة: نعم، لا تتفاجئي فقد ثبت أن تجميد الوسادة لفترة في الثلاجة وذلك بعد وضعها داخل كيس بلاستيكي هو أمر مفيد جداً إذ يساعدك في التخلص من ألم الرأس ويطرد عنك شبح الأرق.