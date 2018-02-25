شوكة تخترق أمعاء مريض بعد تناوله وجبة سمك

متابعات(صدى):

ذهب مريض يبلغ من العمر 80 عامًا، يعانى من فتق سرى غير مرتجع وعلى الفور تم إجراء عملية لإصلاح الفتق وأثناء العملية وجدت شوكة تخترق الأمعاء وتخرج منها ولذلك تم إجراء استئصال لهذا الجزء من الأمعاء مع عمل وصلة بالأمعاء.

حيث تبين تناوله لوجبة سمك وأنه ابتلع شوكة بالخطأ، مع العلم أن في معظم الحالات الشبيهة لا يسفر عن حدوث أي شيء ولكن في وجود فتق أدى ذلك إلى حدوث التصاق بين الأمعاء وتضييق قطر الأمعاء من الداخل ما تسبب في اختراقها بالشوكة.

مع العلم أن هذه الحالة تعد الثانية التي تأتى بهذا الشكل خلال الـ٦ أشهر الأخيرة، حيث جاءت سيدة، 70 عاما، تعانى من فتق سرى غير مرتجع وأيضًا تم إيجاد شوكة تخترق الأمعاء أثناء العملية.