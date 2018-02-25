حكيم يتعاون مع تامر حسني بألبومه الجديد
كشف الفنان المصري حكيم ، عن تعاونه مع الفنان تامر حسين في أغنية جديدة، ضمن ألبومه الجديد، المقرر تسجيله خلال أيام.
وعقد الفنان حكيم في الأونة الأخيرة عدة جلسات عمل مع الفنان حميد الشاعري، وإتفقا على تقديم مجموعة من الأغنيات المنفردة خلال الشهور المقبلة لتكثيف التعاون بينهما، خاصة أنهما تجمعهما صداقة قوية منذ البدايات، وتعاونا في أعمال كثيرة.
كما يستعد حكيم لطرح أغنية ” عم العالم ” ، ويتعاون فيها مع الشاعر عصام حجاج، وقام بتلحينها تامر حجاج، من توزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.
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