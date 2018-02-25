حكيم يتعاون مع تامر حسني بألبومه الجديد

أماني الغامدي(صدى):

كشف ​الفنان المصري حكيم​ ، عن تعاونه مع الفنان ​تامر حسين​ في أغنية جديدة، ضمن ألبومه الجديد، المقرر تسجيله خلال أيام.

وعقد الفنان حكيم في الأونة الأخيرة عدة جلسات عمل مع الفنان ​حميد الشاعري​، وإتفقا على تقديم مجموعة من الأغنيات المنفردة خلال الشهور المقبلة لتكثيف التعاون بينهما، خاصة أنهما تجمعهما صداقة قوية منذ البدايات، وتعاونا في أعمال كثيرة.

كما يستعد حكيم لطرح أغنية ” عم العالم ” ، ويتعاون فيها مع الشاعر عصام حجاج، وقام بتلحينها تامر حجاج، من توزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.