” مسالخ جدة ” تستقبل 80 ألف ذبيحة متنوعة خلال جمادي الأولى

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، عن أعداد المذبوحات داخل مسالخ الأمانة الثلاث خلال شهر جمادي الأول.

وأوضحت الإدارة أن الثلاثة مسالخ النظامية في جدة ” مسلخ جدة الشمالي، نقطة الذبيح بحي السبيل، ومسلخ سوق الأنعام الجديد “، استقبلوا 80 ألف و631 ذبيحة متنوعة خلال جمادي الأولى.

وأضافت أن الأمانة أن الذبائح تنوعت بين 51550 من الضأن و23868 من الماعز، و2883 من الأبقار، و2330 من الإبل، لافته إلى أنه تم إعدام 128 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك ما بين أغنام وأبقار وجمال خلال نفس الفترة.

كما أشارت إلى أن المسلخ الشمالي سجل النسبة الأكبر في أعداد المذبوحات بواقع 38805 ذبائح، تلاه مسلخ سوق الأنعام الجديد 32112 ذبيحة، ثم نقطة الذبيح بـ 9714 ذبيحة.