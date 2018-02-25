جداريات شارع التحلية بالرياض تتعرض لأعمال تخريب

حمود العنزي (صدى):

تعرضت جداريات شارع التحلية بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، لأعمال تخريب، بينما أعربت أمانة الرياض عن أسفها لمثل هذه السلوكيات غير الحضارية.

وقالت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنها: ” تأسف لمثل هذه السلوكيات غير الحضارية، وحفاظًا على المظهر العام أعادت طلاءها تمهيدًا لرسمها مجددًا.

كما أكدت الأمانة حرصها على فن الجداريات، وتهيئة مواقع لها، من بينها جدارية طريق النهضة بطول50م سيبدأ الرسم بها الأسبوع المقبل.