أسباب تقوس الظهر وكيفية علاجه

متابعات(صدى):

يُعتبر تقوس الظهر، من المشكلات التي تمثل عائقًا في حركة السير والجلوس، كما أنها قد تسبب حرجًا لتأثيرها على الشكل العام للجسم ، خاصة بالنسبة للفتيات.

و تقوس الظهر، هو عبارة عن انحناء في منطقة أعلى الظهر بالعمود الفقري، مما يحدث خللًا بوظائف العمود الفقري وضعفها، وبالتالي سهولة تقوس القامة بعدما كان وضعها الطبيعي مستقيمًا.

أنواع الانحناء هي:

حداب: يتميز حداب من قبل الظهر العليا بشكل غير طبيعي (أكثر من 50 درجة من انحناء).

الجنف: الشخص ذو الجنف لديه منحنى جانبي في العمود الفقري. المنحنى في كثير من الأحيان على شكل S أو على شكل C.

أسباب تقوس الظهر:

1-عيوب خلقية.

2-الإصابة منذ الطفولة بفيروس أو ميكروب أدى إلى تآكل جزء من الفقرات نتج عنه اعوجاج الظهر.

3- عوامل وراثية.

4-شلل نصفى أدى إلى اعوجاج العمود الفقري.

5- تقدم السن.

و يستلزم علاج تقوس الظهر تناول أدوية حسب الحالة الصحية، وقد تستدعى بعض الحالات تدخلا جراحيا، مثل اعوجاج الظهر الناتج عن الإصابة بالشلل النصفي، موضحاً أن الجراحة قد تسبب مشاكل صحية بالجهاز العصبي.