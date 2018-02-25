الهلال الأحمر بالشرقية يتلقى 193 بلاغاً خلال هطول الأمطار

نايف السالم(صدى):

تلقت غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، (193) بلاغاً خلال هطول المطر من يوم السبت حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد منها (49) بلاغاً لحالات حوادث مرورية مختلفة حيث بلغت (32) بلاغاً لحوادث تصادم و(6) بلاغات دهس و(11) بلاغاً لانقلاب سيارات و(16) بلاغاً لحالات سقوط و(12) بلاغاً لحالات حريق و(3)بلاغات لحالات احتجاز وغيرها من حالات الحوادث، و(103) بلاغات لحالات مرضية منها (23) حالة إغماء و(9) حالات لأزمات تنفسية، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل(108) حالات إسعافيه من هذه البلاغات ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لــ (85) حالة من هذه البلاغات بالموقع ولم تسعف للمستشفيات.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي طارئ – لا قدر الله – وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني كما نتمنى منهم الحذر عند حدوث التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار متمنين للجميع دوام السلامة.