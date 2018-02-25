وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم الكهرباء للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إنه لديها عدد من الوظائف الشاغرة، للرجال والنساء؛ للعمل بمقر الهيئة في الرياض.

وأشارت إلى أنه يشترط أن لا يقل معدل المتقدمين للوظائف في التخصصات المختلفة عن جيد جدًا.

وأوضحت الهيئة أنه على من يرغب التقدم لأي من هذه الوظائف وتتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة بالإضافة للشروط العامة الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي هناواختيار الوظيفة المرغوبة واستكمال بيانات التقديم وإرفاق السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية اعتباراً من اليوم الأحد .

وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء على أن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون نهاية يوم الخميس بتاريخ 20 / 6 / 1439 هـ الموافق 08 / 3 / 2018م ويتحدد المسمى الوظيفي بناءً على سنوات الخبرة المعتمدة بعد المؤهل.