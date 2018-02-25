” الجهني ” يرد على منتقدي تعليق الدراسة: أفضل من خسارة نفس

نايف السالم(صدى):

علق الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الأحد، على الانتقادات الواسعة التي طالت وزارة التعليم بعد قرار تعليق الدراسة اليوم بسبب التقلبات الجوية، مرجعين أنه قرار غير مدروس.

وأوضح ” الجهني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الطقس يقاس بالتحليل والاحتمال وليس باليقين والجزم، لذلك يجب أخذ الحيطة بناءً على التوقعات التي يتم الحصول عليها وليس على حدوث المعلومات من عدمها.

وأشار إلى أنه من المنطقي أن يخسر جميع الطلبة في منطقة معينة يوم دراسي عوضًا عن خسارة نفسًا واحدة بسبب الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، وعن تعليق الدراسة في الرياض أشار إلى أنه كان بسبب المياه، حيث كان من المتوقع انتهاء الحالة على الرياض فجرًا.

ورد ” الجهني ” على المنتقدين، قائلًا ” هناك من يقارن أجواء الغرب وعدم تعليق دراستهم مع شدة العواصف والثلوج .. هل تكمل جميلك وتقارن البنية التحتية لتتضح الصورة أكثر “.

وكان قرار تعليق الدراسة لاقى هجومًا شديدًا من البعض، موضحين أنه لا يوجد مبررات قوية لتعليقها ما قد ينعكس ذلك سلبًا على العملية التعليمية.