7 طرق لحماية طفلك من السمنة

أماني الغامدي(صدى):

أثبتت دراسة أن 66% من النساء في الثلث الأول من حملهم يصابون بنقص فيتامين ” د ” مما يعرض أطفالهن لخطر الإصابة بمرض السمنة.

كشفت منظمة الصحة العالمية العام الماضي أن أربعة ملايين طفل بالمملكة المتحدة مصابون بالسمنة الشديدة، فيما أكدت بحوث أجريت باليونان على 500 أم أن 66% منهن يعانين من نقص فيتامين ” د ” ، لذلك على الأم اتباع تلك النصائح لتجنيب طفلها الإصابة بالبدانة المفرطة.

1-الرضاعة الطبيعية

يوصي بالرضاعة الطبيعي للطفل خلال الستة أشهر الأولى من حياته، التي توفر له جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتقلل أيضا من خطر الإصابة بالبدانة في مرحلة الطفولة، فمع كل شهر من شهور الرضاعة الطبيعية تنخفض نسبة خطر البدانة بنسبة 4%.

2-تناول طعام صحي متوازن

يجب أن تحصل الأم وطفلها على طعام صحي متنوع ومتوازن في الوقت نفسه، كما يحتوي على العناصر اللازمة لمده بالطاقة التي يستخدمها في نشاطاته اليومية.

3-الإبقاء على نشاط الأطفال

يجب على الأطفال البالغ أعمارهم أقل من خمس سنوات الحصول على جرعة كافية من الأنشطة لمدة ثلاث ساعات موزعة على اليوم كله، إلا أن التفاعل الاجتماعي يقل لدى الكثير من الأطفال بالمملكة المتحدة بسبب مشاهدة التليفزيون أكثر من 8 ساعات يوميا واستخدام الهواتف المحمولة.

4-منح الأطفال حصص صغيرة من الطعام

تختلف شهية الأطفال عن بعضهم البعض، فمنذ الولادة يستطيع الرضيع تنظيم شهيته ويجب مساعدته على التغلب على شعوره بالشبع، فمع منحه حصص صغيرة من الطعام يساعده ذلك على تناولها بالكامل ويجب عدم مدة بالمزيد إلا عند طلبه ذلك، والعمل على جعل الطعام متوازن، مع تشجيع الأطفال على تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا مع التوقف بين قطعة الطعام والأخرى.

5-وضع التاريخ المرضي للعائلة في الحسبان

يعد التاريخ المرضي لعائلة الطفل أحد أسباب السمنة، فمع إصابة الوالدين بالسمنة يعود ذلك على الأطفال بنفس الشيء، فتصل نسبة إصابة الأطفال بالسمنة إن كان أحد الوالدين يعاني منها إلى 8.4%، ومع كلا الوالدين بنسبة 19%، وهنا يجب تجنب الوجبات السريعة.

6-حصول الطفل على كفايته من النوم

النوم أقل من 10 ساعات يوميا يهدد الطفل ما بين عمر الواحدة والثلاث سنوات بالإصابة بالسمنة، فعدم النوم يجبر الطفل على تناول كميات كبيرة من الطعام نهارا، ويمكن تجنب ذلك بالقراءة قبل النوم والابتعاد عن التليفزيون.

7- تجنب قلي الطعام

يجب الاهتمام بالأطعمة غير المقلية والحصول على المشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة.