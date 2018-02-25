” جوي ” يرعى فياريال الإسباني حتى نهاية الموسم

نواف السالم(صدى):

كشف نادي فيريال الإسباني، المحترف في صفوفه اللاعب سالم الدوسري، عن تعاقدة مه شركة الاتصالات السعودية؛ لرعاية خدمة ” جوي ” للفريق حتى نهاية الموسم.

وقال فياريال عبر موقعه الرسمي إن اسم JAWWY WHEREBY سيكون على قميص فياريال خلال المباريات المقبلة وفي تدريبات النادي الإسباني.

وتطبيق JAWWY WHEREBY تم إطلاقه في عام 2016 وكان الهدف منها هو استهداف فئة شباب المملكة والتواصل معه إلكترونيًا ورقميًا.