7 حقائق لا تعرفهم عن الشفاه.. أبرزها البصمة

متابعات(صدى):

تُعتبر الشفاه أحد أعضاء الجسم الهامة، التي تتولى العديد من الوظائف بعضها غير معروف للبعض، حيث تُعد هي الشفاه الجزء المرئي من الفم الذي يغطيه جلد رقيق جدًا، و تحتوى على قدر كبير من ألياف الكولاجين والنهايات العصبية ولكنها تفتقد الغدد الدهنية والعرقية، كما أنها تتكون من مجموعة من العضلات من نوع خاص وهى نفس العضلات التي توجد بداخل أغشية الفم.

حيث أن الشفاه تحيط مدخل تجويف الفم وهى تعمل على توفير الكفاءة للتجويف الفموي أثناء المضغ والراحة، كما تؤثر الشفاه على الأصوات وعلى تغيرات الوجه بالإضافة إلى قيام الشفاه بتوفير معلومات حسية عن الطعام قبل وضعه في الفم.

7 حقائق عن الشفاه :

1- لا تمتلك الشفاه غدد عرقية لذلك فأنه أسرع عضو في الجسم يتعرض للجفاف سريعًا.

2- الشفاه مثل بصمات الإصبع، فكل شخص له شفاه ذو طبيعة خاصة مستقلة ولا يوجد لها مثيل.

3- الشفاه هي الجزء الوحيد في الجسم الذي يمتد من الداخل للخارج بنفس الخصائص والمكونات، حيث إن الغشاء المبطن للشفاه بداخل الفم هو نفسه الممتد لخارج الفم.

4- الشفاه تبدو حمراء اللون وذلك بسبب قرب الأوعية الدموية من سطح الشفاة، كما أن الجلد الموجود على سطح الشفاه يتكون فقط من 3 إلى 6 طبقات من الخلايا مقارنة بطبقات الجلد في أماكن أخرى التي تقارب الـ16 طبقة

5- الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الشفاه من النساء، وذلك لأن النساء دائما ما تستخدم مرطب للشفاه.

6- يقل حجم الشفاه أو تنكمش مع التقدم بالعمر، وذلك لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الكولاجين الذي يقل إنتاجه مع كبر السن.

7- الشفاه حساسة جدا للمس أو للملمس وذلك لاحتوائها على العديد من النهايات العصبية.