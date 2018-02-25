بالصور.. صدمة عروس لبشاعة فستانها

واشنطن(صدى):

أٌصيبت فتاة أمريكية تٌدعى ” مهايو أرجليس ” بالصدمة وخيبة الأمل عندما فوجئت أن فستان زفافها حطم كل توقعاتها.

مثل أي عروس أخرى أرادت مهايو أن يكون فستانها مثاليا ، وقبل أشهر من زفافها، استأجرت مصمم أزياء ودفعت له أكثر من 500 دولار لاختيار الأقمشة اللازمة للفستان.

وقالت مهايو في تصريحات لصحف محلية ، أن المصمم أحضر الفستان قبل يومين من حفل الزفاف، وأصيبت العروس بالرعب عندما اكتشفت تصميم الفستان البشع.

لم تتمكن العروس من ارتداء الفستان، ولحسن الحظ، تمكنت من الحصول على فستان مناسب قبل الزفاف بسعر أرخص.

وشاركت العروس قصتها على فيس بوك لتحذير الآخرين من الأشخاص الذين يدعون أنهم مصممون ماهرون ويحتالون على الناس.