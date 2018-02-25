بعد غضب أهالي بيشة من تأخر تعليق الدراسة.. ” التعليم ” يرد

أبها(صدى):

قال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، ناجي بن عايش السبيعي، بخصوص عدم تعليق الدراسة، في مدارس المحافظة، أن تعليق الدراسة ليس من صلاحية الإدارة بشكل مطلق.

وتابع ” السبيعي ” : ” التنبيهات التي تصدرها هيئة الأرصاد، لابد أن تكون تنبيهات متقدمة ؛ ليتم بناء عليها تعليق الدراسة، مشيرًا إلى أن مجرد التنبيه ليس ملزما للتعليق ” .

يُذكر أن أهالي محافظة بيشة، قد أعربوا عن استيائهم الشديد، من مكابرة إدارة التعليم بحسب وصفهم، وعدم النظر لمطالبهم يوم أمس، حول تعليق الدراسة بمدارس المحافظة؛ نظرًا لموجة الغبار المستمرة، وتسجيل عدد من الطرق مستويات متدنية من الرؤية.