مدينة الملك فهد الطبية توضح أعراض وطرق علاج الإكزيما

نايف السالم(صدى):

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أعراض وطرق العلاج من الإكزيما، لافتة إلى أن جلد مرض الإكزيما مختلف عن جلد الشخص الطبيعي، وقد يفقد الجلد رطوبته وخاصيته بالاحتفاظ بالماء؛ فيكون أكثر جفافًا.

وأشارت المدينة الطبية إلى إنه تبدأ إكزيما الرضع من عمر 6 أشهر، وتتحسن حالته لعمر 5 سنوات، كما أن الأعراض تهيج الجلد، واحمرار الجلد، وجفاف الجلد، بالإضافة إلى الشعور بالحكة.

وأضافت مدينة الملك فهد الطبية، أن مثيرات الإكزيما التي يتعرض لها المريض هي: جفاف الجلد والحكة الشديدة، والاتصال المباشر بالحيوانات أو لمسها، اللعب بالتربة، ومثيرات الجو وعادة تكون في فصلي الصيف والربيع، بالإضافة إلى العطور والصابون.

ولفتت إلى أن خطوات علاج الإكزيما تتمثل في: المحافظة على رطوبة الجلد، واستخدام مغطس ماء دافئ لمدة 5-10 دقائق وترطيب الجسم بعدها، والابتعاد عن الصابون حتى يستعيد الجسم الدهون الموجودة فيه.

وتابعت المدينة الطبية، أن ذلك بالإضافة إلى معالجة التهيج بشكل سريع تحت إشراف الطبيب، ووضع كمادة باردة على المنطقة المصابة بالتهيج، واستخدام مضادات الحساسية، وتقليم الأظافر.