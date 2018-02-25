من بينهم ضيق الوقت.. 3 أسباب عرقلت الإطاحة بريبروف

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن إدارة النادي الأهلي، تراجعت عت تنفيذ قرار إقالة الأوكراني سيرغي ريبروف، بعد أن بدأت بالفعل التفاوض مع مدربين خلفًا له.

وقالت مصادر، إنه هناك 3 أسباب منعت الأهلي من تنفيذ قرار الإقالة، أولهم هو عدم التوصل إلى اتفاق مع المدربين بعد أن تم التفاوض معهم.

والسبب الثاني هو ضيق الوقت في المرحلة الحالية، وهو ما لا يخدم فكرة الإقالة، بالإضافة لإبداء ريبروف تجاوبًا خلال الاجتماع الذ تم عقده مع الإدارة لطرح ملاحظات فنية، حيث أبدى مرونة في تقبل الملاحظات.