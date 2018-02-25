حساب المواطن يوضح مصدر الدخل والحالة الوظيفية لموظفي بند التشغيل الذاتي

عادل الحربي (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أن إضافة الدخل بالنسبة لموظفي بند التشغيل الذاتي في وزارة الصحة يتم إدراجه ضمن راتب القطاع الخاص، مضيفاً أنه يجب تسجيل مصدر الدخل ” دخل من قطاع خاص ” ، وتكون الحالة الوظيفية ” موظف في قطاع خاص ” .

وكان البرنامج، قد أكد من قبل على ضرورة التأكد من إدخال الدخل بشكل صحيح، و بيان مصدره؛ لأن أي خلل في بيانات الدخل من شانه أن يعيق صرف الدعم والتأثير على الاستحقاق.

وأشار البرنامج، إلى أهمية اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، موضحاً أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فتكون الحالة الوظيفية ” موظف قطاع خاص ” ، ومصدر الدخل ” دخل من قطاع خاص ” ، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية ” موظف حكومي ” أو ” عسكري “، ومصدر الدخل ” راتب من قطاع حكومي أو عسكري ” .