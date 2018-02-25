بالصور.. ركن لكشافة التعليم بالجنادرية يتحول لمدرسة لتعليم المهارات وتنمية الشخصية

عادل الحربي(صدى):

اعتبر الزوار الركن الكشفي الذي تقيمه كشافة وزارة التعليم ضمن جناح الوزارة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، بمثابة فضاء رحب للتدريب على مهارات وأسس الحياة الكشفية للزوار من جميع الأعمار فضلاً عن المنتسبين لها الذين يتوافدون من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة منذ أن انطلق المهرجان في دورته الحالية.

وقال مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي، أن المعسكر الذي تقيمه الوزارة يتضمن أربعة محاور رئيسة تتمثل في إطلاع الزوار على ما يقدم لأبنائهم في المدارس من مهارات وفنون كشفية، وتدريب الكشافة الجدد والزوار على المهارات الكشفية والتعايش مع الطبيعة، وتنمية السمات الشخصية الإيجابية لدى المشاركين باعتمادهم على أنفسهم وتحمل المسؤولية، وتنمية الحس الوطني وتعزيز التطوع لديهم.

بينما أوضح القائد الكشفي محمد المقهوي، من تعليم الأحساء، أن المعسكرات الكشفية فرصة للكشاف لممارسة العمل الجماعي وبناء العلاقات الايجابية وتنمية روح العمل التطوعي لديه وبناء شخصيته والارتقاء بها .