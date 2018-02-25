سياحة عسير تعرض 5 فرص استثمارية بالمنطقة

أبها(صدى):

قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، بتجديد عرض الاستفادة من دراسات 5 فرص استثمارية سياحية لمواقع تملكها أمانة المنطقة على المستثمرين، مؤكدة استعدادها لاستقبال طلب تمويلها عبر مبادرة برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بعد مطابقة شروط البرنامج الموضوعة.

وأوضحت أنه تشمل الدراسات الـ5 على الآتي: منتجع شاطئي على البحر الأحمر، ومركز الرياضات المائية، وسوق ذو طراز تراثي، ومركز السياحة الاستشفائية والمخيم الصيفي، والممشى المعلق.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعسير، المهندس محمد العمرة، أن الدارسات التي أجرتها الهيئة كانت عبر مكاتب استشارية عالمية؛ للاستفادة من هذه الدارسات لتسويق الفرص الاستثمارية على المستثمرين بما يسهم في تنمية البنى التحتية السياحية للمنطقة.

وأضاف ” العمرة ” أن آخر الطلبات المرفوعة للحصول على تمويل من برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية كانت لمشروع سياحي فندقي في بني عمر النماص وآخر في محافظة البرك، متوقعًا أن يرتفع أعداد المستفيدين منه، كونه مصممًا في الأساس لتنمية المناطق السياحية وفي مقدمتها منطقة عسير التي تعد من أبرز وجهات المملكة السياحية.