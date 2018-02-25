حقنة الأجسام المضادة لإنقاذ الجنين من الإصابة بفيروس بى

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن الحامل المصابة بفيروس ” بي ” ، لا يشكل المرض أي خطر عليها ولا على الجنين، ولكن يجب القيام ببعض الأشياء لتجنب نقل الفيروس للجنين.

حيث أن الحامل المصابة بفيروس ” بي “، عليها معرفة أن طفلها سيأخذ حقنتين بعد الولادة مباشرة، وهى أجسام مضادة ضد الفيروس، وبعد ذلك هناك جرعتان بعد ٦ أسابيع والثالثة بعد الولادة بشهرين.

وبالنسبة للرضاعة الطبيعية للأم المصابة بفيروس ” بي ” ، فهي لا تُشكل أي خطر ولا ممنوع إلا في حالة وجود جرح في الثدي، أو تشقق في حلماته، فعلى الأم وضع الحليب في علبة زجاجية وإعطائه للطفل.

كما أنه يجب على الأم المصابة بفيروس ” بي ” وحامل المتابعة بشكل مستمر مع الطبيب المباشر لحالت الكبد، وذلك لمعرفة إذا كانت الحالة في حاجة إلى أخذ الأدوية العلاجية أم لا.