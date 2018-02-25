السدحان: متوقع غياب بعض الممثلين المرشحين لمسلسل ” بدون فلتر “

نورة الشهري(صدى):

توقع الفنان عبدالله السدحان، غياب بعض الممثلين المرشحين لمسلسل ” بدون فلتر ” ؛ لظروف مختلفة، قد تكون ارتباط عملي مسبق أو ظروف صحية.

وأوضح ” السدحان ” خلال لقائه ببرنامج ” صباح السعودية ” على القناة الأولى، أنه تم ترشيح عدد كبير من الممثلين والممثلات خلال الشهور الماضية، مضيفاً أن من هؤلاء النجوم : ” سعد المفرج، محمد الطويان، وغيرهما ” .

وأشار إلى أن المسلسل سيكون عملاً مختلفاً عن أي عمل آخر؛ نظراً لاشتراك 13 كاتباً و5 مخرجين سعوديين اثنان منهم من العنصر النسائي.