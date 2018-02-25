  • الأحد 25

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. السدحان: متوقع غياب بعض الممثلين المرشحين لمسلسل ” بدون فلتر “

السدحان: متوقع غياب بعض الممثلين المرشحين لمسلسل ” بدون فلتر “

السدحان: متوقع غياب بعض الممثلين المرشحين لمسلسل ” بدون فلتر “
نورة الشهري(صدى):

توقع الفنان عبدالله السدحان، غياب بعض الممثلين المرشحين لمسلسل ” بدون فلتر ” ؛ لظروف مختلفة، قد تكون ارتباط عملي مسبق أو ظروف صحية.

وأوضح ” السدحان ” خلال لقائه ببرنامج ” صباح السعودية ” على القناة الأولى، أنه تم ترشيح عدد كبير من الممثلين والممثلات خلال الشهور الماضية، مضيفاً أن من هؤلاء النجوم : ” سعد المفرج، محمد الطويان، وغيرهما ” .

وأشار إلى أن المسلسل سيكون عملاً مختلفاً عن أي عمل آخر؛ نظراً لاشتراك 13 كاتباً و5 مخرجين سعوديين اثنان منهم من العنصر النسائي.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *