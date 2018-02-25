الدهون المشبعة تؤثر على الصحة وتسبب هشاشة العظام

متابعات(صدى):

تُعتبر الفتيات والسيدات الفئة الأكثر عرضة لهشاشة وضعف العظام؛ نتيجة الحمل والولادة التي تمتص مخزون الفيتامينات والمعادن من الجسم.

وبما أن ثقافة الطعام تغيرت حاليًا خاصة بين صغار السن الذي يمتلئ يومهم بالكثير من الدهون المشبعة الضارة مثل النسكافية أو القهوة التي تحتوى على مبيض، وكثرة تناول المقليات والمخبوزات المشبعة بالدهون وأنواع الحلويات والبسكوتات التي يدخل في معظمها زيت النخيل، والتي تعد من أهم أسباب هشاشة العظام بجانب عدم التعرض للشمس التي تمد الجسم بفيتامين د.

كما أن تناول الطعام الضار وتجاهل تناول الخضراوات والفاكهة، مع قلة الكالسيوم والحديد والمعادن المهمة بالجسم وقلة الحركة تحدث سمنة وتؤثر في النهاية على العظم بشكل عام وتحدث الكسل والخمول بالجسم.

لذلك قدم الأطباء بعدة نصائح لعلاج ذلك في الآتي:

1- الابتعاد عن الدهون المشبعة والمهدرجة.

2- الابتعاد عن الأكل غير الصحي.

3- التقليل من الوجبات السريعة والمقليات.

4- الإكثار من الدهون النافعة مثل الأوميجا 3.

5- تناول الطعام الذي يحتوى الكالسيوم وفيتامين د مثل “منتجات الألبان، البيض، البروكلى”.

6- إدراج الخضراوات ذات الأوراق الخضراء على أطباقك كل يوم

7- التعرض يوميًا للشمس أعلى الأقل 10 دقائق.