بالوثائق.. مصادر تكشف مخطط الحوثي للاستيلاء على عشرات المليارات من الريالات

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، اليوم الأحد، عن مخطط جديد لمليشيا الحوثي الإيرانية يهدف إلى الاستيلاء على عشرات المليارات من الريالات من أكثر من 500 شركة ورجل أعمال يمني.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي وجهت كافة محلات الصرافة بوقف التعامل مع أكثر من 500 شخصية وشركة ورجل أعمال يمني وموافاتها بتقرير خلال أسبوع بما تم إنجاره.

وأوضحت أن الحوثيين قالوا في توجيههم أن تلك الشخصيات لم تقم بسداد ماعليها من الديون للبنوك التي تتعامل مع البنك المركزي اليمني والتي تقدر بمليارات الريالات، سعيًا منها للسيطرة على هذه النقود.

كما أشار المصدر إلى أن المليشيا قد تستولي على تلك الأموال التي تقدر بعشرات المليارات من المديونية على الشركات ورجال الأعمال كما نهبت مديونيات سابقة على عدد من البنوك المحلية والشركات .

