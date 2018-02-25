معلومات جديدة عن حادثة وفاة ” فتاة جازان “

تركي السالم(صدى):

أوضحت إدارة أحد المستشفيات الشهيرة بجازان، اليوم الأحد، أن وفاة الفتاة صاحبة الـ26 عامًا، أمس السبت، لم يكن بسبب إعطائها حقنة بالمستشفى، بل يعود إلى تدهور حالتها فجأةً وإصابتها بجلطة حادة في القلب.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن الفتاة المتوفاة راجعت المستشفى بقسم الطوارئ، وخضعت لفحوصات طبية ضرورية، فاتضح أنها تعاني من نزلة معوية حادة، وأعطيت العلاج المناسب وخرجت من المستشفى وهي بحالة مستقرة، على أن تراجع المستشفى، إذا لزم الأمر، في أي وقت خلال فترة العلاج الموصوف لها.

وأكدت أن الفتاة راجعت المستشفى عند الساعات الأولى من يوم أمس السبت، وكانت تعاني من الألم المعتاد المصاحب للنزلة المعوية، وتم إعطاؤها المحاليل اللازمة، ووضعت تحت المراقبة الطبية، ثم فجأةً تدهورت حالتها بجلطة حادة في القلب.

وتابعت المستشفى إنها تم إثرها إدخالها غرفة الإنعاش واستدعاء فريق الإنعاش القلبي ” كود بلو ” ، وقاموا بعمل اللازم رغم المحاولات المكثفة لإنعاشها، ولكن لم تثمر تلك المحاولات عن شيء.

ولفتت إدارة المستشفى إلى أن الأطباء أبلغوا أهل الفتاة بعدم استجابتها للإجراءات الطبية المتخذة، وأقنعوهم بما حدث لقريبتهم، وجرى استلام جثمانها من قبلهم، مؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله بخصوص وفاة الفتاة نتيجة حقنة داخل المستشفى.