فالفيردي يتغلب على غوارديولا برقم قياسي جديد

ماجد محمد(صدى):

نجح إرنستو فالفيردي، خلال قيادته للبرسا، في أن يحطم عدد كبير من الأرقام القياسية متغلبًا على من سبقوه في تدريب البرسا.

وجاء الفوز الثمين بالأمس على جيرونا بسداسية مقابل هدف نظيف؛ ليحقق لفالفيردي رقم جديد، حيث كانت المباراة الـ 32 دون هزيمة في الدوري الإسباني، بينما صمد المدرب السابق بيب غوارديولا موسم 2010-2011، 31 مباراة متتالية.

وبدأت المباريات الـ32 في عهد المدرب السابق للفريق لويس إنريكي، وتحديداً في آخر 7 لقاءات في الموسم الماضي، أما الفريق تحت قيادة فالفيردي فخاض 25 مباراة بالموسم الحالي في الليغا دون أن يتذوق طعم الهزيمة، حيث كانت الهزيمة الأخيرة للبرسا في الليغا في 8 أبريل 2017، عندما خسر على ملعب ملقا 2-0.

و خسر برشلونة 3 مباريات فقط، منذ بداية الموسم، هي مباراتا كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، ولقاء في كأس الملك أمام إسبانيول.