تمارين بسيطة للتخلص من الكرش نهائيا

متابعات(صدى):

يتطلب الحصول على بطن مسطح ومشدود منك اللجوء الى خلطات للجسم وبعض التمارين الرياضية التي تمنحك نتائج فعالة.

تعرفي إلى افضل تمارين للبطن المشدود والمسطح:

1- الدراجة: قومي بالاستلقاء على الارض وارفعي رجليك وحركيها دائرياً كما لو كنت تركبين دراجة عادية لمدة دقيقة. ارتاحي لمدة ثوانٍ ثم أعيدي التمرين 10 مرات.

2- شد المعدة: قومي بالاستلقاء على الارض ومدي يديك الى الخلف ثم ارفعيها وارفعي جسدك من الوسط. أعيدي الكرة حتى الـ 10 مرات. وارتاحي بين التمرين والآخر.

3- تمرين رفع الرجلين: نامي على الارض و قموي برفع رجليك والركبة مشدودة وقدمك زاوية. كرري التمرين 30 مرة.

4- تمرين رفع الوسط: نامي على الارض وافردي رجليك وثبتيها واشبكي يدك من الخلف قومي برفع جسمك الى الاعلى لموضع الجلوس ثم عدي الى الخلف. كرري هذا التمرين 30 مرة.