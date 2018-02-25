تمارين بسيطة للتخلص من الكرش نهائيا
يتطلب الحصول على بطن مسطح ومشدود منك اللجوء الى خلطات للجسم وبعض التمارين الرياضية التي تمنحك نتائج فعالة.
تعرفي إلى افضل تمارين للبطن المشدود والمسطح:
1- الدراجة: قومي بالاستلقاء على الارض وارفعي رجليك وحركيها دائرياً كما لو كنت تركبين دراجة عادية لمدة دقيقة. ارتاحي لمدة ثوانٍ ثم أعيدي التمرين 10 مرات.
2- شد المعدة: قومي بالاستلقاء على الارض ومدي يديك الى الخلف ثم ارفعيها وارفعي جسدك من الوسط. أعيدي الكرة حتى الـ 10 مرات. وارتاحي بين التمرين والآخر.
3- تمرين رفع الرجلين: نامي على الارض و قموي برفع رجليك والركبة مشدودة وقدمك زاوية. كرري التمرين 30 مرة.
4- تمرين رفع الوسط: نامي على الارض وافردي رجليك وثبتيها واشبكي يدك من الخلف قومي برفع جسمك الى الاعلى لموضع الجلوس ثم عدي الى الخلف. كرري هذا التمرين 30 مرة.
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