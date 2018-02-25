أمير الرياض يوجه بإزالة مزروعات الخضار المخالفة التي تسقى بمياه الصرف

سعيد العجل(صدى):

‏إجابة للتساؤل حول السيطرة على المزارع التي أُزيلت منها الخضار الورقية التي تسقى بمياه الآبار القريبة من مجرى الصرف الصحي في وادي حنيفة وعما إذا كان هناك متابعة ميدانية لضمان عدم عودة المخالفين.

‏وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ (حفظه الله) بإزالة مزروعات الخضار المخالفة التي تسقى بمياه الصرف الصحي في المزارع الواقعة على ضفتي وادي حنيفة وقد تم إزالة جميع هذه المزروعات.

‏ومنع عودة زراعة الخضار في تلك المزارع وأخذ عينات من مياه الآبار التي لاتبعد سوى مائتين متر عن المجرى وتحليلها في مختبرات المياه المعتمدة للتأكد من سلامتها.

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‏وهذه اللجنة يشارك معها فرقة أمنية وتعمل على مدار الأسبوع بواقع أربعة أيام في الإسبوع وهي تعمل تحت مظلة الشئون الزراعية بالمنطقة ولديها صلاحية الإزالة الفورية والقبض على المخالفين.

‏والهدف من ذلك إحكام السيطرة التامة على جميع المزارع الواقعة على ضفتي وادي حنيفة ، وهناك متابعة حثيثة من لدن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.