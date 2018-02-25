مسؤول إيراني يرجح القبض على أحمد نجاد

طهران(صدى):

أعلن مسؤول إيراني مقرب من الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، عن احتمالية القبض على ” نجاد “، مشيراً إلى أن القضاء على استعداد أن يتعامل معه؛ لأنه ارتكب بشكل كافي مخالفات قانونية.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن إلقاء القبض على نجاد يأتي على خلفية كتابته رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى دعاه فيها إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة وعاجلة وحرة.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى استمرار نجاد في التحركات السياسية بشكل حاد خلال الشهور الماضية، قائلاً: ” تحركاته كانت في البداية بذريعة أداء بعض السلطات، لكن الآن اتجه تصيّد أخطاء النظام بشكل عام ” .