” الرياض ” تتصدر المدن الأكثر نشاطا في الحركة العقارية بـ12 ألف صفقة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن المدن الأكثر نشاطًا في الحركة العقارية لعدد الصفقات بين أربع مناطق خلال الربع الأول من العام 1439هـ.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الرياض تصدرت المدن الأكثر نشاطًا بعدد صفقات بلغ 11.729 صفقة، تليها جدة بـ5.206 صفقة، وبريدة 2.648 صفقة، والدمام 2.091 صفقة، وتأتي مكة المكرمة في المركز الخامس بـ2.088 صفقة.

وأضافت أن عدد الصفقات في الأحساء بلغ 1.538 صفقة، وحفر الباطن 1.129 صفقة، والخرج 1.085 صفقة، ثم الطائف 918 صفقة، وتأتي في المرتبة الأخيرة مدينة الخبر بـ903 صفقة.

يُذكر أن المؤشرات العقارية العدلية هي خدمة تتيحها وزارة العدل لتتبع واقع العقار في مختلف مدن المملكة، واكتشاف المدن الأكثر نشاطًا والإطلاع على متوسط أسعار العقار وسعر المتر المربع والكثير من المؤشرات العقارية.