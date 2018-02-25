بالفيديو.. وقف مدرس صور طالبين أثناء تشجارهما بدلا من إيقافهما
أوقفت إدارة مدرسة في ولاية تكساس الأمريكية ، مدرساً ، لقيامه بتصوير طالبين أثناء تشاجرهما عوضاً عن محاولته لإيقافهما .
وظهر المدرس في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل ” تويتر ” وهو يصور طالبين عقب نشوب شجار عنيف بينهما وصل للتشابك بالأيدي والاعتداء بالضرب كل منهما على الآخر وسط ضحكات زملاءهم والمدرس .
#فيديو :إدارة مدرسة في ولاية تكساس الأمريكية تفصل مدرساً قام بتصوير طالبين أثناء تشاجرهما عوضاً عن محاولته لإيقافهما.|ديلي ميل #الشارقة_للأخبار #أمريكا pic.twitter.com/fKqJXXTILW
— الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) February 25, 2018
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهم ليه متهاوشين ياكافي الشر