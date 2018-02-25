بالفيديو.. وقف مدرس صور طالبين أثناء تشجارهما بدلا من إيقافهما

واشنطن(صدى):

أوقفت إدارة مدرسة في ولاية تكساس الأمريكية ، مدرساً ، لقيامه بتصوير طالبين أثناء تشاجرهما عوضاً عن محاولته لإيقافهما .

وظهر المدرس في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل ” تويتر ” وهو يصور طالبين عقب نشوب شجار عنيف بينهما وصل للتشابك بالأيدي والاعتداء بالضرب كل منهما على الآخر وسط ضحكات زملاءهم والمدرس .