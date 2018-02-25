  • الأحد 25

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. وقف مدرس صور طالبين أثناء تشجارهما بدلا من إيقافهما

بالفيديو.. وقف مدرس صور طالبين أثناء تشجارهما بدلا من إيقافهما

بالفيديو.. وقف مدرس صور طالبين أثناء تشجارهما بدلا من إيقافهما
واشنطن(صدى):

أوقفت إدارة مدرسة في ولاية تكساس الأمريكية ، مدرساً ، لقيامه بتصوير طالبين أثناء تشاجرهما عوضاً عن محاولته لإيقافهما .

وظهر المدرس في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل ” تويتر ” وهو يصور طالبين عقب نشوب شجار عنيف بينهما وصل للتشابك بالأيدي والاعتداء بالضرب كل منهما على الآخر وسط ضحكات زملاءهم والمدرس .

 


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 2 ساعتين

وهم ليه متهاوشين ياكافي الشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *