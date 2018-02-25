سقوط أول قتيلة إثر القصف الجوي بعد إعلان الهدنة في الغوطة الشرقية

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل امرأة وإصابة 7 مدنيين إثر القصف الجوي على مدينة حمورية بالغوطة الشرقية، في ظل إقرار هدنة مجلس الأمن.

وأوضح المرصد أن هذه تعد أول قتيلة مدنية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في سوريا أمس، مؤكدًا أن نظام الأسد استهدف المدينة بـ4 قذائف مدفعية.

كما أشار إلى أن الطيران الجوي استهدف مناطق في بلدتي ” حوش الضواهرة والشيفونية ” الواقعتين عند أطراف مناطق سيطرة الفصائل في الغوطة الشرقية بالبراميل المتفجرة.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر أمس بإعلان الهدنة في سوريا لمدة 30 يومًا وقف إطلاق النار بكافة المناطق السورية وعلى رأسهم الغوطة الشرقية التي يتم محاصرتها لليوم الثامن على التوالي.