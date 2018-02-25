أسباب وأعراض فوبيا ملامسة شخص آخر

متابعات(صدى):

أكد الأطباء أن فوبيا ملامسة شخص آخر هي عبارة عن الشعور بالخوف من التعرض لأذى نتيجة ملامسة شخص آخر، مثل إحدى الفتيات كانت تخشى ملامسة شقيقها أو الجلوس مكانه أو ملامسة الأشياء الخاصة به وعند ملامسته تظهر بعض الأعراض مثل الصداع والعرق واضطرابات نبضات القلب والتبول اللاإرادي.

ويُعد السبب في الخوف من ملامسة الفتاة لشقيقها هو أنها شاهدت مشهد تسبب لها في الأذى النفسي ، مما ترتب عليه الخوف من الاقتراب أو ملامسته خوفًا من الحمل منه.

وأعراض الفوبيا تختلف من شخص لآخر حسب مدى قوة شخصيته، وعمومًا أعراض الفوبيا هى:

1-عدم الرغبة في الاقتراب من الشيء أو الموقف سبب الفوبيا.

2-اضطرابات نبضات القلب.

3-الصراخ.

4-الشعور برعشة بالأيدي.

5-آلام بالمعدة.

6-ضيق التنفس.

7-الدوخة أو الإغماء.

8-التعرق.

علاج الفوبيا :

كشف الأطباء أن العلاج يختلف من شخص لآخر حسب مدى قوة شخصيته وينقسم العلاج إلى تناول أدوية مع التعرض تدريجيًا للشيء سبب الفوبيا أو العلاج بالإغراق مثل التعرض الشخص حسب سبب الفوبيا.