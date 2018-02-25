بالصور.. مساعد وزير الدفاع يفتتح معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 “

سعيد العجل(صدى):

نيابةً عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، افتتح مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، اليوم الأحد، معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي “ أفد 2018 ″ ، في دورته الرابعة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ومن المقرر أن يستمر “ أفد 2018 ” 7 أيام حافلة بإبراز ودعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التكميلية، وفقًا لرؤية المملكة 2030، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويهدف المعرض في نسخته الرابعة إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة في المعرض التي من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب من 80 ألف صنف كفرص استثمارية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكـز البحثيـة المتخصصة فــي المجـال الصناعي مــن التعريـف بمنتجاتهـا وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلـي.

وتشهد النسخة الرابعة من المعرض زيادة في عدد القطع المعروضة والمساحات المحجوزة والشركات العارضة سواء كانت داخلية أم خارجية، إذ يتكون من 5 أقسام رئيسية يضم الأول متطلبــات الجهــات المستفيدة العسكرية والمدنيــة مثـل وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخليــة ورئاسـة أمــن ورئاسـة الحـرس الملكــي ووزارة الصحة والمؤسســة العامــة للصناعات العسكرية والمؤسســة العامــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة، إلى جانب الخطـــوط العربيـــة السعودية وشـــركة سـار، زيادة على الشـركاء الإستراتيجيين للمعــرض وهم الشـــركة السـعودية للصناعات السـعودية “ سامي ” ، وغرفــة الرياض، وشركة علـم، إلى جانب شركاء التـوطين ممثلـين فــي شركات أرامكـو وسـابك ومعادن والشركة السعودية للكهرباء.

ويدعم “ أفـد 2018 ” الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مـع معايير الجــودة والمواصفات العالميــة، والإسـهام فـي نقـل وتـوطين صناعة المـواد التكميليـة مــن خـلال الشراكة مــع الشركات العالميــة، إضافة إلى تــدوير المــوارد الماليــة وتشــجيع بـرامج السعودة وجلــب رأس المــال الأجنبي للســوق المحلــية، وتوعيــة المجتمـع الوطني وكسـب ثقته بالمنتج المحلي وإيجــاد علاقــة إستراتيجية طويلــة المدى مع القطـــاع الخـــاص فـــي مجــال التصنيع المحلـــي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

