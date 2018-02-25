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بالفيديو.. فتاة لم تتمالك دموعها وهي تشكر والدها

بالفيديو.. فتاة لم تتمالك دموعها وهي تشكر والدها
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأحد، مقطع فيديو، لفتاة لم تتمالك دموعها وهى تشكر والدها أمام الحضور.

ويظهر بالفيديو مدى تأثر الوالد، وسعادته، بالشكر الذي قدمته له أبنته، أمام الحضور، على ما قدمه لها، وما أوصلها إليه لأبواب النجاح.

ولم يتسنى لـ ” صدى ” معرفة المكان أو المناسبة، الذي التقط فيه هذا الفيديو.


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