أمير الشرقية يدشن 49 مشروعا في قطاع المياه والري

نايف السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي.

وعرض وزير البيئة، على سمو الأمير خطط الوزارة في تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة الشرقية، وأعمال المعالجة البيئية لضاحية الملك فهد بالدمام.

وصرَّح وزير البيئة، بأن سمو الأمير دشَّن أكثر من ٤٩ مشروعاً في قطاع المياه والزراعة بتكلفة تتجاوز ملياراً و ٢٠٠ مليون، شملت محافظات ومدن الشرقية.

وأعلن ” الفضلي ” ، أنه وقف وزملائه على بدء مشروع أعمال الصرف الصحي في ضاحية الملك فهد بالدمام بتكلفة تقارب ١٦٨ مليون ريال، مشيراً إلى العمل على إنشاء محطة معالجة غرب الدمام والتي من المقرر أن تنعي معاناة سكاة الحي.