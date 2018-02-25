غيليرمي: كوتينيو لاعب استثنائي

ماجد محمد(صدى):

أشاد غيليرمي أمور مسؤول العلاقات داخل نادي برشلونة، بأداء لاعبي جيرونا أمام البرسا، أمس السبت، في إطار الدوري الإسباني.

وقال ” أمور ” : ” سعيد لأن جيرونا أتى للعب كرة القدم وليس لمجرد الدفاع ” ، على الرغم من خسارة جيرونا بـ 6 أهداف مقابل هدف.

وعن محاولات سواريز للحصول على بطاقة صفراء، قال:” ” لست أدري إن كان سواريز سعى للحصول على بطاقة صفراء “.

وفيما يتعلق بفيليب كوتينيو، قال : ” هو لاعب استثنائي، لعب في مركز المفضل، والهدف الذي سجله رأيناه يفعله مراراً، نحن سعداء بأدائه “.