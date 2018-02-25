محلل عسكري: قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا غير مكتمل

دمشق(صدى):

علق المحلل العسكري السوري العميد ركن أحمد رحال، اليوم الأحد، على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا ووقف إطلاق النار على مدار 30 يومًا.

وأكد ” رحال ” أن قرار مجلس الأمن لم يشتمل على الآليات الكفيلة بتنفيذه ووقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية من جانب النظام السوري والمليشيا المتنازعة داخل الأراضي السورية.

وكان مجلس الأمن أقر بالإجماع، مساء أمس السبت، بهدنة في سوريا لمدة 30 يومًا ووقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، ولكن النظام السوري بمساعدة القوات الإيرانية واصل غاراته وضرباته على مدنيين الغوطة الشرقية خلال صباح اليوم.

اقرأ أيضًا: