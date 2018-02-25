سيدة مصرية تتنازل عن شقتها لـ ” السيسي “

القاهرة(صدى):

تستعد محكمة مصرية، للنظر في مذكرة قانونية، مقدمة من امرأة مصرية، قررت التنازل عن شقتها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حددت الدائرة 48 مدنى، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، جلسة الغد 26 فبراير؛ لنظر المذكرة المقدمة، من ألفت محمد عبد الله عبد الموجود، المقيمة في مدينة نصر شرقي القاهرة.

وجاء في مذكرة الدعوى، التي حملت رقم 7956 لسنة 2018، أن ” ألفت ” ، طلبت الموافقة على فتح باب المرافعة؛ لتمكينها من التنازل قانونيًا عن شقتها بمدينة نصر.

وفي هذا السياق، قال المرأة أنها قررت التنازل عن شقتها؛ لحبها لرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغبتها في دعم جهود التنمية والنهوض بمصر، عبر المشروعات القومية العديدة الجاري تنفيذها.