رفض أن يأتي لها بكوب ماء.. فطلبت ” الخلع “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع بإحدى محاكم الأسرة بالقاهرة ، ضد زوجها ، لرفضه جلب كوب ماء لها.

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أنها متزوجة منذ 7 سنوات ، وطوال هذه السنوات وهي تخدم زوجها وتقوم بأعمال المنزل ومسئولياته ومسئوليات أبناءها ورغم ذلك كان دائما يتهمها بالتقصير في القيام بواجباتها وكانت تتحمله من أجل ابناءها .

وتابعت الزوجة ، ولكن عندما مرضت رفض زوجي خدمتي أثناء مرضي ورفض أن يأتي لي بكوب من الماء لتناول الدواء ، لهذا رفعت دعوى خلع ضده لأنني لم أعد أتحمل الحياة معه .