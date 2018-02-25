رفض أن يأتي لها بكوب ماء.. فطلبت ” الخلع “
رفعت زوجة مصرية دعوى خلع بإحدى محاكم الأسرة بالقاهرة ، ضد زوجها ، لرفضه جلب كوب ماء لها.
وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أنها متزوجة منذ 7 سنوات ، وطوال هذه السنوات وهي تخدم زوجها وتقوم بأعمال المنزل ومسئولياته ومسئوليات أبناءها ورغم ذلك كان دائما يتهمها بالتقصير في القيام بواجباتها وكانت تتحمله من أجل ابناءها .
وتابعت الزوجة ، ولكن عندما مرضت رفض زوجي خدمتي أثناء مرضي ورفض أن يأتي لي بكوب من الماء لتناول الدواء ، لهذا رفعت دعوى خلع ضده لأنني لم أعد أتحمل الحياة معه .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2591 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ناكر للمعروف جاحد-سنين تخدمينه وتسقينه من جميع أنواع المشروبات-وعند الحاجه له بان اصله-اخلعيه وبالكعب العالي على نافوخيه اضربيه-
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7463 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل دامك مريضه الله يعوضك ويعافيك اللي مايقف مع زوجته بالسراء والضراء وش الفايده منه☺
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16228 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعوذ بالله من اللي ينسى المعروف يااخي مو خسران شيء !